Życzenia polityków z okazji Dnia Strażaka [ZDJĘCIA]

Była msza święta, odznaczenia i festyn - w Łobzie trwają wojewódzkie obchody Dnia Strażaka.

Czego strażakom życzą politycy Prawa i Sprawiedliwości?- Przede wszystkim życzy się zdrowia i siły - mówił poseł PiS Artur Szałabawka.- Tyle powrotów ile wyjazdów. Aby w jak najlepszych warunkach mogli dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszej ziemi - mówił Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA.- Życzę również, aby te ich wysiłek, poświęcenie, zawsze odnajdowało szacunek i zrozumienie w społeczeństwie. Dzisiaj cieszą się tym najwyższym zaufaniem i życzę, aby to się nigdy nie zmieniło - mówiła Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.Podczas obchodów obyła się debata na temat "Jak zmieniała się Straż Pożarna przez ostatnie 30 lat?"Na początku powołania PSP borykaliśmy się z brakiem sprzętu gaśniczego - wspominał nadbryg. Marek Cegiełka, były komendant wojewódzki straży pożarnej w Szczecinie- Brakowało węży na samochodach, których powinniśmy posiadać co najmniej tyle, ile trzeba. Nasze jednostki były w bardzo słabym stanie. Ochrona osobista nie zabezpieczała strażaków przed warunkami pożarowymi. Wychodziliśmy z bardzo ciężkiej sytuacji z nadzieją, że to się uda, że ustawa da nam szansę stworzyć nowoczesną służbę - mówił Cegiełka.I tak się stało. Teraz, jak dodawał Jarosław Tomczyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - strażacy dysponują najnowocześniejszym sprzętem.- Czas eksploatacji samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa to jest 7 lat i 2 miesiące. Jak zostaliśmy zadysponowani by pomóc w pożarach wielkopowierzchniowych lasów na terenie Szwecji, to tamtejsi strażacy myśleli, że wysłaliśmy najlepsze samochody, jakie mamy na terenie województwa - mówił Tomczyk.Ustawa powołująca Państwową Straż Pożarną weszła w życie 1 lipca 1992 roku.Partonem medialnym obchodów dnia strażaka jest Radio Szczecin.