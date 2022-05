Fot. Urząd Miasta w Szczecinie

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Smolańskiej. W ramach przebudowy torowisk powstaje tam nowa jezdnia i chodniki.

Fragment ulicy Smolańskiej przy ul. Klemensiewicza zostanie w poniedziałek zamknięty do ruchu, dojazd do osiedla "Klemensiewicza" możliwy będzie przez przejazd tymczasowy.



Otwarta do ruchu ul. Smolańska będzie od strony sklepu Netto i ul. Budziszyńskiej.