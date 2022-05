Poseł: Polski Ład wyrównuje zaniedbania i napędza gospodarkę ale...

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Artur Szałabawka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polski Ład napędza gospodarkę inwestycjami w samorządy - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

Pytaliśmy o zaplanowany przez PiS objazd kraju. Szałabawka odpowiadał, że nie jest to przygotowanie do kolejnych wyborów, a rozmowa z Polakami na temat sytuacji kraju.



- Polski Ład to też wielkie napędzenie naszej gospodarki. Samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast wiedzą, jak duże pieniądze zostały przeznaczone na różnego rodzaju inwestycje. One z jednej strony w tej chwili napędzają nam gospodarkę, z drugiej wyrównują te wszystkie zaszłości, jeśli chodzi o np. infrastrukturę drogową i wodociągową - mówi Szałabawka.



Parlamentarzysta przyznał jednak, że część Polskiego Ładu związana z podatkami została przygotowana nie tak jak należy, co ma zrekompensować obniżka PiT z 17 do 12%.



Poseł Szałabawka mówił też, że wybory odbędą się jesienią przyszłego roku i w jego ocenie, Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny będzie współpracowała z Solidarną Polską w ramach Zjednoczonej Prawicy.