Mimo zakazu na ul. Piotra Skargi kierowcy jeżdżą pod prąd [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ulica Piotra Skargi tymczasowo jest jednokierunkowa - jednak nie dla kierowców, którzy notorycznie łamią tam przepisy.

Od 11 maja obowiązuje zakaz wjazdu od ul. Ogińskiego do Ronda Giedroycia, trwa tam wymiana sieci wodociągowej. Nie wszyscy jednak stosują się do nowych przepisów. Zdaniem kierowców znak zakazu wjazdu jest mało widoczny, bo zaledwie w przeciągu pół godziny zakaz złamało około 25 kierowców.- Nie zwróciłem uwagi, że jest jednokierunkowa. A jest? Jeszcze wczoraj wjeżdżaliśmy normalnie. - Tak, dlatego tutaj zakręcam. - Nie widziałem znaku. - Tak trochę średnio. - Dobrze widoczny, tylko jeździ się na pamięć. - Nie jest widoczny, skręcałem z lewej strony. - Po prostu zawsze tędy jeżdżę i nigdy nie była jednokierunkowa. - Jechałem z pamięci. Mogliby lepiej być widoczny. - Nie zwróciłem uwagi, może jeżdżę na pamięć. - Nie tylko ja. Wjeżdżają, wszyscy jadą. Niedobrze, bo przepis już złamany - mówili kierowcy.Prace Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na ulicy Piotra Skargi potrwają do jesieni.Zapytaliśmy Policje ile mandatów funkcjonariusze wlepili w tym miejscu - czekamy na odpowiedź.