Uroczystość patrona Polski i odpust u jezuitów

Św. Andrzej Bobola żył na przełomie XVI i XVII wieku. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

W poniedziałek uroczystość św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski. To także odpust w parafii szczecińskich jezuitów przy ulicy Pocztowej.

Uroczystości odbędą się w parafii św. Andrzeja Boboli, od niedawna także sanktuarium - mówi ojciec Grzegorz Nogal, proboszcz parafii i jednocześnie kustosz sanktuarium.



- Właśnie w tym dniu, dwa lata temu, nasz kościół parafialny został podniesiony przez księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę do rangi sanktuarium. Jest to czwarte sanktuarium patrona Polski na świecie - dodaje o. Nogal.



W poniedziałek przypada 20. rocznica ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem Polski.



- Zapraszamy do naszego sanktuarium czcicieli świętego Andrzeja na nabożeństwo przez jego przyczynę o godzinie 17. Z kolei o godzinie 18 rozpoczniemy uroczystą mszę świętą wraz z procesją dookoła naszego sanktuarium, w której niesione będą relikwie pierwszego stopnia naszego patrona - zaprasza ojciec Grzegorz Nogal.



Te relikwie świętego to umieszczony w ołtarzu fragment kości przedramienia.



Św. Andrzej Bobola żył na przełomie XVI i XVII wieku. Był jezuitą, pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Zginął śmiercią męczeńską z rąk Kozaków. Wcześniej został bestialsko okaleczony, umierał w męczarniach. Jest patronem Polski, jego ciało spoczywa w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.