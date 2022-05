Pożar kamienicy przy Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pożar na pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, dokładniej na skrzyżowaniu nieopodal zegara słonecznego.

Około godziny 12:30 zapaliła się instalacja elektryczna przy jednym z budynków. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej.



Kłęby czarnego dymu w centrum Szczecina wystraszyły mieszkańców, ale na szczęście na strachu się skończyło.



- Mieszkam piętro wyżej. Słyszałem wybuchy i sądziłem, że chodzi o ten lokal. Okazało się, że to skrzynka elektryczna zaczęła eksplodować. - Pracowałam, zeszłam na dół i się mocno paliło. Dopiero straż przyjechała. - Dopóki eksplodowała, strażacy nie mogli coś więcej zrobić. - Sporo dymu i ognia - mówili mieszkańcy.



- Przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia, mieliśmy w pełni rozwinięty pożar złącza kablowego. Na pewno całe będzie do wymiany. Lokal, który znajdował się w bliskiej odległości, uległ okopceniu. Czekamy na całkowite odłączenie, wtedy przejmie to energetyka - mówi aspirat sztabowy Tomasz Polonowski.



W pożarze nikt nie ucierpiał, nie było też konieczności ewakuowania okolicznych mieszkańców.