Szlabany na posesji utrudniają dojazd karetek? "Należy informować o takich przeszkodach"

Miały gwarantować miejsca parkingowe dla mieszkańców, a stały się problemem dla służb. Chodzi o szlabany, które przy swoich budynkach montują wspólnoty mieszkaniowe.

Zdaniem mieszańców dzięki szlabanom, na ich podwórkach i parkingach nie będą parkować obcy.



- Ludzie, którzy tu nie mieszkają parkowali, chodzi o to, żeby ich zablokować. - Ten szlaban jest po to, by nie wjeżdżały tu obce samochody - mówią mieszkańcy.



Jak się okazuje szlabany blokują dojazd do posesji, np. gdy dojechać chce karetka. Do takiej sytuacji pod koniec ubiegłego tygodnia doszło przy al. Wyzwolenia w Szczecinie. Ambulans z pacjentem na pokładzie musiał czekać kilka minut, by odjechać.



To nie są nagminne sytuacje, ale zdarzają się przynajmniej kilka razy w miesiącu. Wtedy potrzebna jest pomoc - mówi Ernest Kowalski ratownik z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Dzwonimy i prosimy osobę wzywającą, żeby jednak kogoś, jeśli ma taką możliwość, wysłała, bądź używamy sygnałów dźwiękowych mając nadzieję, że inny lokator wyjrzy przez okno, zobaczy karetkę i otworzy nam szlaban - podkreśla Kowalski.



Gdy wzywamy pogotowie zawsze należy informować o takich przeszkodach. By ratować życie pacjenta ratownicy mogą uszkodzić szlaban - dodaje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.



- Jeżeli hipotetycznie doszłoby do takiej sytuacji, że zespół miałby w karetce pacjenta w stanie krytycznym, wymagającego pilnego przetransportowania do szpitala, a szlaban byłby zamknięty i uniemożliwiałby im wyjazd z danego osiedla, to zgodnie z prawem i stanem wyższej konieczności można byłoby go zniszczyć, bo wiadomo jest ono wartością najważniejszą - zaznacza Heigel.



Cześć szlabanów zamontowanych w Szczecinie ma specjalne czujniki, dzięki którym otwierają się na dźwięk syreny ambulansu.