Kluczowa droga w kołobrzeskim porcie została wyremontowana [ZDJĘCIA]

Miasto podsumowało inwestycję, którą odczują nie tylko miejscowi kierowcy, ale także turyści.

Chociaż ulica Obrońców Westerplatte ma zaledwie 400 metrów, to jest główną drogą wyjazdową z kołobrzeskiego portu. Jej przebudowa miała potrwać do końca maja, ale kierowcy już mogą korzystać z nowej nawierzchni.



Urzędnicy zakończyli wszystkie odbiory - mówi Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.



- Była inwestycją trudną, bo to jeden z najbardziej uczęszczanych terenów przez mieszkańców i turystów. Jest zupełnie nowa nawierzchnia, oświetlenie i elementy małej architektury. To czego nie widać, to kanalizacja deszczowa oraz cała instalacja wodno-kanalizacyjna - mówi Mieczkowska.



Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte kosztowała 2 miliony 600 tysięcy złotych. Ponad 1,25 mln pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.