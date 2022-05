Kontrola NIK w szpitalach: dodatki 15 tys. zł za 15-30 minut kontaktu z COVID-em

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

15 tysięcy złotych za 30 minut pracy - to możliwe w szczecińskich szpitalach. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła zasadność wypłacania dodatków dla pracowników służby zdrowia w okresie pandemii. Wyniki szokują.

Niektórzy lekarze prócz pensji, dostawali ponad 40 tysięcy złotych dodatku za pracę przy chorych na COVID. Kontrola odbyła się w trzech szpitalach na Pomorzanach, Unii Lubelskiej i Szpitalu Wojskowym - mówi Marcin Stefaniak, dyrektor delegatury NIK w Szczecinie.



- Lekarze dostawali dodatki COVID-owe kilkukrotnie w jednym miesiącu. Dodatek to jest 15 tysięcy złotych i niektórzy rekordziści dostawali miesięcznie ok. 40 tys. zł - mówi Stefaniak.



Marcin Stefaniak dodaje, że pobierając dodatki COVID-owe, można było się wzbogacić pracując niezwykle krótko.



- Były oświadczenia poszczególnych pracowników służby zdrowia, czyli pracowników szpitali, gdzie za kontakt z COVID-em rzędu 15-30 minut w ciągu miesiąca, dostawali oni dodatek rzędu 15 tysięcy złotych. Większość pracowników, którzy dostali ten dodatek, pracowała z COVID-em poniżej 24 godzin, a dostawała pełną kwotę - mówi dyrektor delegatury NIK w Szczecinie.



Jak ustaliła kontrola, dodatki w maksymalnej kwocie do 15 tysięcy złotych był wypłacane lekarzom, a jedynie w sporadycznych przypadkach otrzymywały je pielęgniarki i pielęgniarze.