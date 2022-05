Motocyklista jechał ponad dwa razy szybciej niż dozwolona prędkość

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pędził ponad 150 km/h w terenie zabudowanym - stracił prawo jazdy. Drogówka zatrzymała motocyklistę w Kołobrzegu.

Mundurowi z wydziału ruchu drogowego kołobrzeskiej komendy policji patrolowali ulicę Europejską. W miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie do 70 km/h, zatrzymali do kontroli motocyklistę. Laserowy pomiar prędkości wykazał, że mężczyzna poruszał się jednośladem o 82 km/h za szybko.



Motocyklista został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł, otrzymał też 10 punktów karnych. W najbliższym czasie odpocznie też od motocykla, gdyż policjanci odebrali mu uprawnienia do jazdy na najbliższe trzy miesiące.