Lekarze szkolili się w... samochodzie [ZDJĘCIA]

Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie

Zwykle szkolą się na salach operacyjnych lub wykładowych - tym razem nowych technik uczyli się w samochodzie. To ortopedzi ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Przed placówką w Zdunowie zaparkowała dziś sala operacyjna na kółkach. Mobilne laboratorium jest w pełni wyposażone.

Młodzi lekarze uczyli się tam technik artroskopowych, zabiegów między innymi barku czy kolana - mówi Dariusz Roszkowski, ordynator oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. - Dwie grupy lekarzy brały udział w tym szkoleniu. Pierwsza grupa to rezydenci, którzy uczyli się najbardziej podstawowych zabiegów, ale było też kilku lekarzy doświadczonych, którzy mieli okazję wyszkolenia się, wypróbowania, wykonywania jakiś szczególnych zabiegów, którymi są zainteresowani i odczuwali, że trzeba coś poćwiczyć.



- Lekarze ćwiczyli na specjalnych preparatach - dodaje Roszkowski. - To są prawdziwe preparaty ludzkie przygotowane specjalnymi technikami, więc już niczego co, by bardziej dokładnie odwzorowało tkanki i struktury naszego ciała już po prostu nie ma.



W mobilnym centrum szkoleniowym Arthrex szkolą się lekarze z całej Europy. Niedawno ciężarówka była w Szwecji i w Berlinie, a od wizyty w Szczecinie zaczyna objazd po kilku ośrodkach w Polsce.