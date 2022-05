"To bardzo ważne porozumienie". Amerykański gaz trafi do Polski

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zabezpiecza kolejne dostawy gazu skroplonego do Polski.

W poniedziałek podczas konferencji w Międzyzdrojach podpisano porozumienie o dostawach gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych - mówi wiceprezes PGNiG Przemysław Wacławski. - To bardzo ważne porozumienie, które określa nam warunki kontraktu długoterminowego na dostawy amerykańskiego LNG ze Stanów Zjednoczonych. Kontrakt jest 20-letni. Datą rozpoczęcia jest 2027 rok. Wtedy powinniśmy mieć w Polsce drugi terminal. Na Zatoce Gdańskiej. To ma być terminal pływający. Dostawy są skierowane do tego terminala.



Dostawy mają być odbierane przez gazowce czarterowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a nie tak jak dotychczas, przez statki należące do eksporterów LNG.