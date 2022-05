W Świnoujściu nie zabraknie rąk do pracy

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujscy przedsiębiorcy mają powód do zadowolenia. W tym roku, w sezonie turystycznym, nie zabraknie im pracowników. Uchodźcy z Ukrainy wypełnią braki kadrowe.

Problem z brakiem kadry to coroczny kłopot, z jakim borykają się miejscowi przedsiębiorcy. Od lat w Świnoujściu to praca szukała człowieka, nie odwrotnie. Ten sezon wygląda inaczej. W punktach gastronomicznych, hotelach i sklepach pracują obywatele Ukrainy.



- Tata pracuje, my do niego przyjechaliśmy. Jest zadowolony. Nie narzekamy - przyznają.



Większość z nich z pracy i mieszkania w Świnoujściu jest zadowolona. Podobnie, jak przedsiębiorcy, którzy ich zatrudniają i chcą, by Ukraińców w Świnoujściu było więcej.



- Ta wymiana jest taka ciągła. Ktoś wyjeżdża, ale przysyła w to miejsce kogoś innego, kolegę. Myślę, że ta nowa fala uchodźców jest dla gospodarki rzeczą dobrą - mówi lokalny przedsiębiorca.



W tej chwili w Świnoujściu zarejestrowanych jest 2726 uchodźców.