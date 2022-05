Opóźnienie wypłaty funduszy z KPO. Politycy tłumaczą w "RSnW"

Opóźnienie wypłaty pieniędzy dla Krajowego Funduszu Odbudowy z unijnego funduszu to skutek działań opozycji totalnej - powiedział w "Radiu Szczecin na Wieczór" poseł PiS Leszek Dobrzyński.

Goście audycji dyskutowali na temat pieniędzy, jakie Komisja Europejska zgodziła się wypłacić Polsce, pod warunkiem likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.Poseł PSL-u Krzysztof Paszyk powiedział, że z powodu zaniechań premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie Polska straciła sto miliardów złotych.- Tyle mniej więcej kosztuje zwłoka w likwidacji Izby Dyscyplinarnej, dzięki nieporozumieniom w gronie Zjednoczonej Prawicy. To są potężne środki, które już mogły być. Dlaczego przedsiębiorcy, rolnicy, samorządy w Europie już korzystają z funduszy europejskich, a Polska tego nie ma? To jest pytanie, z którego dziś pan premier powinien się wytłumaczyć, a nie zarzucać jakieś domniemane zaniechania - powiedział Paszyk.Poseł Leszek Dobrzyński powiedział, że opozycja zrobiła bardzo dużo, aby opóźnić Polsce przekazanie funduszy unijnych. - Zgodnie z zapowiedzią totalnej opozycji "ulica i zagranica", przypominam, że było takie hasło oraz wielokrotnymi apelami, debatami inicjowanymi przez totalną opozycję właśnie w Parlamencie Europejskim, na salonach europejskich, wieloma donosami, zostało to po prostu zrealizowane - stwierdził Dobrzyński.Polska ma otrzymać 35 miliardów euro pod warunkiem, że parlament przyjmie zalecane przez Unię zmiany w przepisach o Sądzie Najwyższym.