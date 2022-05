Jak pozbyć się starego pieca i zamienić go na nowe źródło ciepła? Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Jak pozbyć się starego pieca i zamienić go na nowe źródło ciepła, jakie do tego przygotować dokumenty i - najważniejsze - ile to kosztuje? Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć podczas spotkania poświęconego programowi "Czyste Powietrze" w Stargardzie.

Urzędnicy wyjaśnią wszystkim zainteresowanym, jakie warunki należy spełnić, żeby dostać dofinansowanie na wymianę pieca na bardziej ekologiczny.



Początek o 15.30 w stargardzkim Urzędzie Miasta.