W szkoleniu bierze udział 56 osób. W sobotę złożą oni przysięgę w Niechorzu. Fot. Małgorzata Górka, 14 ZBOT

Chodzi o nowych żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Od dziesięciu dni szkolą się w 142. batalionie lekkiej piechoty w Trzebiatowie. W ramach ćwiczeń na plaży w Mrzeżynie uczyli się desantowania, utrzymywania tzw. obrony okrężnej, zerwania kontaktu, czyli wyrwania się z zasadzki i przygotowanie posterunku obserwacyjnego.



Wykorzystano do tego sprzęt - łodzie rozpoznawcze LRM i elementy pirotechniki.



Trzeba było też ewakuować rannego przenosząc go na plecach w wodzie po kolana czy przenosić razem kłody drewna i łodzie. To tzw. „team building", czyli budowanie zaufania do pozostałych członków zespołu.



W szkoleniu bierze udział 56 osób. W sobotę złożą oni przysięgę w Niechorzu.