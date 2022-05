WRD KMP Szczecin - Zespół Speed. Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Był poszukiwany listem gończym, wpadł podczas kontroli drogowej. 43-latka zatrzymali policjanci ze Szczecina. To funkcjonariusze z grupy Speed.

To nie był jednak koniec jego kłopotów, bo - jak się okazało podczas kontroli - był on jeszcze pijany. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Mężczyzna trafił do zakładu karnego. Za jazdę pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem.