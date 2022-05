Targi pracy "Misja na służbie" dla studentów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na miejscu są stanowiska m.in. Wojsk Obrony Terytorialnej, Służby Więziennej oraz 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul.Krakowskiej, prezentowane są oferty pracy m.in. w policji, wojsku czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

To wszystko w ramach Dnia Służb Mundurowych.



- Na pewno inicjatywa ta jest potrzebna, bo z tego, co wiem to jest dużo wakatów w służbach. A po drugie, studiując na Wydziale Nauk Społecznych np. na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne dobrze, żeby studenci byli zapoznani z tym, czym takie formacje się zajmują i jak się do nich dostać. - Bo wojsko jest na nas otwarte, policja jest otwarta, potrzebują młodych, silnych, fajnych ludzi. - Zdecydowanie jest to coś dla mnie ponieważ interesuje mnie policja i chcę się kształcić w tym kierunku - mówili studenci.



- Przygotowaliśmy dla studentów - w ramach tygodniowego wydarzenia "Gra o karierę" - Dzień Służb Mundurowych. Spotykamy się z przedstawicielami służb, którzy opowiadają o tym jak wygląda u nich ścieżka kariery, gdzie można te karierę zrobić, w jaki sposób można się dostać do danej służby - wylicza Karolina Płotnicka-Błach z Akademickiego Biura Karier US.



"Misja na służbie" trwa dziś do godz 14. Na miejscu są stanowiska m.in. Wojsk Obrony Terytorialnej, Służby Więziennej oraz 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.