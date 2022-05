Gminy w regionie z dofinansowaniem programów Senior+ i Opieka 75+ [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejne pieniądze trafią do naszego regionu na dofinansowanie programów: Senior+ i Opieka 75+.

We wtorek w ogrodach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisano umowy z gminami, które zrealizują te programy.



Ponad 2 mln zł gminy otrzymają na dofinansowanie powstałych placówek Senior+ - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Program Senior+ to są przede wszystkim kluby seniora, ale także dzienne domy seniora. Tutaj ta opieka jest przez 8 godzin. Może to źle słowo "opieka", ale takie dobre zorganizowanie czasu naszym seniorom. Po to, żeby mogli spędzić czas w dobrych warunkach i towarzystwie, nie byli sami, wypchnięci poza to życie społeczne - mówi Bogucki.



40 gmin dostanie też ponad 2 miliony złotych na program Opieka 75+ - mówi wiceburmistrz Gryfina Tomasz Miler.



- Jest to wsparcie dla osób po 75-roku życia. Polega na wizytach opiekunki środowiskowej w domach. Dzięki tej kwocie 118 tysięcy złotych, tego typu pomoc otrzyma ponad 40 osób na terenie naszej gminy - mówi Miler.



Opieka nad osobami starszymi to nasz obowiązek - przypomniał poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.



- Na nas wszystkich spada pewien obowiązek zapewnienia opieki, ale też takiej dalszej bytności w społeczeństwie. Żeby starość nie oznaczała samotności i wyalienowania - mówi Dobrzyński.



W naszym województwie powstały trzy nowe Kluby Senior+. Znajdują się w Polanowie, Szczecinku i Krzęcinie.