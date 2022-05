Kończy się budowa gazoportu w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na północ od polickiego portu powstało nabrzeże dla gazowców i trzy zbiorniki. To część inwestycji pod nazwą Polimery Polickie.

Budowa jest zaawansowana w 90 procentach - mówi Andrzej Łuc, prezes portu Police.



- Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra będą mogły wchodzić tam dość duże jednostki, 20-30-tysięczne, może nawet i większe. Cieszymy się m.in. z tego powodu, że te dwie inwestycje w jednym czasie są realizowane na terenie Pomorza Zachodniego - mówi Łuc.



Powstanie gazoportu w Policach zwiększy przeładunki w porcie o kilkadziesiąt procent.



- Ta inwestycja spowoduje to, że wzrosną przeładunki w porcie. Zakładam, że będzie to 20-25 procent więcej w skali roku. W ciągu roku będziemy przeładowywać średnio 500 tysięcy ton gazów - mówi prezes portu Police.



Pierwsze gazowce do portu w Policach mają przypłynąć jesienią tego roku.