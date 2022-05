Nowy zakład przeróbki odpadów. Obawy mieszkańców

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co najmniej 50 milionów złotych kosztować będzie budowa zakładu przeróbki odpadów biodegradowalnych, który ma powstać w Leśnie Górnym w gminie Police.

Udziałowcami nowej spółki mają być trzy lokalne przedsiębiorstwa gminne.



- W kwietniu tego roku strony wystąpiły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Podmioty zaangażowane to Remondis Szczecin, Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Trans-Net S.A. z siedzibą w Policach i właśnie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie - potwierdza Anna Folkman z ZUO.



Nowy zakład w Leśnie Górnym docelowo przetwarzać ma 40 tysięcy ton odpadów rocznie. Niepokoi to mieszkańców Pilchowa, którzy obawiają się nadmiernego ruchu pojazdów ciężarowych przez ich miejscowość.



- Są obawy, że częstotliwość przejazdów pojazdów będzie dosyć duża. Informacji oficjalnej nie otrzymaliśmy, jedynie mamy takie z mediów. Tak, że czekamy. Mamy nadzieję, że Gmina będzie chciała z nami konsultować tę sprawę - dodaje sołtys Ireneusz Teodorski.



Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów poinformował, że decyzja w sprawie ewentualnego utworzenia nowej spółki zapaść może już 20 maja. Urząd zastrzega jednak, że procedura ta może zostać wydłużona aż do 20 września tego roku.



Do czasu wydania tej decyzji potencjalni inwestorzy nie komentują swoich dalszych działań w tym zakresie.