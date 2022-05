Francuski niszczyciel rakietowy wypłynął do Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

We wtorek do świnoujskiego portu wojennego wpłynął francuski niszczyciel rakietowy FS "Latouche-Tréville".

Wizyta kolejnego już okrętu sił NATO w jednostce 8 Flotylli Obrony Wybrzeża to nie przypadek. Jej obecność ma znaczenie dyplomatyczne.



Niszczyciel "Latouche-Tréville" to jednostka znana na świecie. Przez 42 lata pracy na morzu zdążyła okrążyć glob 40 razy. Teraz zacumowała w Świnoujskim porcie wojennym.



Jej wizyta ma szczególe znaczenie - mówi Jérôme Mallard, Attaché Obrony z Ambasady Francji w Polsce.



- Dla mnie, jako Attache, wizyta ma spore znaczenie polityczne. Stanowi część naszego wsparcia dla sąsiednich narodów z akwenu Morza Bałtyckiego. Myślę, że nadanie temu aktualnego kontekstu jest ważne. Chodzi o pokazanie Polakom, naszym przyjaciołom, że jesteśmy częścią tej obronnej postawy Morza Bałtyckiego - mówi Mallard.



Rzecznik 8 FOW Grzegorz Lewandowski informuje, że jest to druga sojusznicza wizyta okrętów NATO w ostatnim czasie.



- Na samym początku maja gościliśmy w Świnoujściu stały zespół sił morskich NATO - mówi Lewandowski.



Niszczyciel w Świnoujściu zostanie do soboty.