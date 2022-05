Gehenna mieszkańców Rarwina. Hałas kruszenia gruzu nie daje im żyć [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Hałas, kurz i ciężarówki pędzące przez środek wsi - tak na co dzień wygląda Rarwino w powiecie kamieńskim. To mała popegeerowska wieś, mieszka tam zaledwie 200 osób.

Kilka lat temu przeniósł się tam zakład kruszenia gruzu. Od tamtej pory zaczęły się kłopoty. Nie dość, że kruszenie gruzu maszynami powoduje hałas, to jeszcze na miejsce składowania dowożą go ciężarówki, które niszczą drogę.



Duży hałas generuje jedna maszyna, a na co dzień równocześnie działa ich kilka. To jest nie do zniesienia - mówią mieszkańcy.



- Dzień w dzień, od rana do wieczora słychać łomot, kruszenie, walenie, stukanie. - Specjalnie zadomowiłem się tutaj, żeby uciec z dala od zgiełku. Sielanka trwało około 10 lat. Od 4-5 lat zaczęła się gehenna. - Jak zaczynają kruszyć, to jest straszne. Jak beton kruszą, to jest okropnie - mówią mieszkańcy.



Domy od zakładu oddalone są o niewiele ponad 100 metrów, ten który stoi najbliżej - o zaledwie 30 m. Mieszkańcy chcą, by zakład został przeniesiony.



- Rozumiem, że każdy chce zarabiać, ale niech tę działalność zrobi w takim miejscu, gdzie nie będzie to uciążliwe dla nikogo



Nie udało nam się skontaktować z właścicielem zakładu.



Warto dodać, że hałas kruszenia gruzu słyszeliśmy tylko w momencie, gdy wjeżdżaliśmy do Rarwina. Wtedy ustał. W tym czasie nie przyjechała też żadna ciężarówka. Hałas kruszenia gruzu wrócił tuż po naszym wyjeździe.