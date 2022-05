Nastoletni Michał potrzebuje wsparcia. Walczy z rzadkim rakiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Michał z Golczewa walczy ze struniakiem, potrzebne są pieniądze na jego leczenie. 14-latek zachorował na bardzo rzadki nowotwór kości potylicznej.

U dorosłych występuje raz na milion osób, dzieci to zaledwie 3 procent chorujących. Michał diagnozę usłyszał w ubiegłym roku. W Polsce takich dzieci jak on jest zaledwie kilkoro. Guz wycięto chłopcu w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.- Operacja przebiegła bez powikłań - mówi Monika Urbaniak, mama chłopca. - Tam wycieli nam tego guza endoskopowo przez jedną dziurkę w nosie i gardło. Michał nie ma więc żadnych powikłań, oprócz tego, że przez miesiąc miał nieczynny nos, nie mógł się schylać i miał trochę zaleceń pooperacyjnych. W tej chwili, doktor powiedział, że może normalnie żyć i funkcjonować.Aby Michał odzyskał zdrowie i guz nie wrócił, potrzebna jest terapia protonowa. To nowoczesna metoda leczenia, rodzaj radioterapii.Jak się okazuje w Polsce dzieci poniżej 16. roku życia nie są jej poddawane, dlatego rodzice znaleźli ośrodki w Czechach i Niemczech.Są w trakcie kwalifikacji, ale terapia jest bardzo droga, dlatego rodzina zorganizowała zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl - 90 tysięcy euro to była cena wyjściowa za samą protonoterapię w Pradze bez kosztów związanych z zamieszkaniem, jedzeniem, konsultacjami i rehabilitacją popromienną. Ona też jest rodzajem radioterapii i uszkadza organizm i zdrowe tkanki. To jest ogromny koszt - dodaje Urbaniak.Rodzina na leczenie chce uzbierać 400 tysięcy złotych.