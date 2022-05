Pożary lasów w regionie. "Jest bardzo sucho"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pięć pożarów lasów gaszą teraz jednostki straży pożarnej w Zachodniopomorskiem. Największy z nich jest na poligonie drawskim.

W lasach w regionie obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego - mówi Tomasz Kubiak z zachodniopomorskiej straży pożarnej.



- Przede wszystkim jest bardzo sucho. Mamy dużą liczbę zgłoszeń. Na godzinę 15 mamy pięć pożarów ściółki leśnej i jeden duży pożar lasu w powiecie drawskim. Ściółka jest bardzo sucha. Należy pamiętać, że tak duże pożary lasu są olbrzymim niebezpieczeństwem, nawet dla znajdujących się w dużej odległości zabudowań - mówi Kubiak.



Na razie nie wprowadzono zakazu wstępu do lasów - dodaje Kubiak.



- Nadleśnictwo nie podjęło takiej decyzji o zamknięciu. Cały czas monitorujemy razem tę sytuację i działamy. To jest najważniejsze, że z Lasami Państwowymi jesteśmy cały czas w kontakcie i nadzorujemy. Bardzo nam pomagają przy tych pożarach, bo to są ich lasy i znają je jak własną kieszeń - mówi Kubiak z zachodniopomorskiej straży pożarnej.



Pożary lasów w regionie gasi teraz 13 jednostek straży pożarnej.