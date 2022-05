Seryjny morderca z Kołobrzegu był zdrowy psychicznie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Osobowość narcystyczna, ale zdrowa psychicznie - tak o Mariuszu G. z Kołobrzegu wypowiadali się we wtorek biegli sądowi. Mężczyzna odpowiada za zabójstwo trzech kobiet.

Czterotygodniową obserwację Mariusza G. prowadziło pięcioro biegłych psychiatrów i psychologów, a także seksuolog.



Psychiatra Grzegorz Borkowski, zeznając we wtorek przed sądem, stwierdził, że 45-latek to osobowość narcystyczna, natomiast świadoma popełnianych czynów i ich konsekwencji.



- Nie stwierdziliśmy choroby psychicznej, ani też danych wskazujących na obecność u opiniowanego uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. W czasie dokonania każdego z zarzucanych mu czynów nie miał ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozpoznania czynu - powiedział psychiatra Grzegorz Borkowski.



Mariusz G. to marynarz i przedsiębiorca z Kołobrzegu. Przed Sądem Okręgowym w Koszalinie odpowiada za zabójstwo trzech kobiet: Iwony K., Anety D. i Bogusławy R. Grozi mu dożywocie.