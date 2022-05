Strażacy zbierają złom żeby kupić nowy wóz [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Zbierają złom, by kupić nowy wóz - to strażacy z OSP w Wapnicy w gminie Suchań. Jak mówią, nie mają czym jeździć do pożarów.

40-letnie auto, które do tej pory mieli do dyspozycji, uległo wypadkowi i samochód trafił do kasacji. Gmina nie zaoferowała strażakom nowego wozu, ci jednak wzięli sprawy w swoje ręce.



- Myślimy, że zysk będzie ładny z tego. - Nowy wóz mógłby poprawić naszą gotowość bojową, zdolność, czas dojazdu. To jest ważne przy wypadkach drogowych. - W OSP jestem od października. Piece, bramy, różne. Nie są to lekkie rzeczy. - Jeżeli ktoś chce wspomóc nasza akcję, chętnie posprzątamy komuś posesję zabierając złom - mówią strażacy.



- Zebraliśmy już około 15 ton wszelakiej maści złomu. To ponad 20 tysięcy złotych - mówi Rafał Węgrzyn, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy.



Aby kupić nowy wóz strażacki ochotnicy z Wapnica muszą uzbierać 200 tysięcy złotych.