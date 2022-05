Stadion Pogoni miał być gotowy w lipcu, ale są opóźnienia

Nowy stadion Pogoni Szczecin nie będzie gotowy i oddany w całości do użytku w lipcu, na pierwsze mecze pucharowe - mówił w "Rozmowach pod krawatem" zastępca Prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

Odpowiedzialny za inwestycje urzędnik wyjaśniał, że wykonawca miał "pewne trudności".- To jest proces związany z dopuszczeniem do użytkowania. Jeżeli chodzi o części wykończeniowe, mamy pewne trudności dotyczące materiałów budowlanych. Wykonawca niezwykle solidnie postępując w raz z podwykonawcami czyni wszystko, aby ten termin zakończenia inwestycji utrzymać. Działał on w trudnych warunkach, czyli funkcjonowania stadionu. Oczywiście nie w pełnej skali, bo był budowany, ale jednak cały czas mecze mogły być rozgrywane a kibice byli wpuszczani - mówi Przepiera.Według wcześniejszych zapowiedzi, stadion ma być gotowy w pierwszej połowie 2022 roku, teraz mowa o jesieni. Obiekt pomieści ponad 20 tysięcy kibiców. Koszt inwestycji to 364 miliony złotych.