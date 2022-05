Przepiera: przed wakacjami przejedziemy placami Rodła i Żołnierza

Do wakacji przejezdne będą place Rodła i Żołnierza - zapowiadał w "Rozmowach pod Krawatem" odpowiedzialny za inwestycje zastępca prezydenta Szczecina - Michał Przepiera.

"Torowa rewolucja", gruntowna przebudowa ulic na odcinku od Niebuszewa do Śródmieścia Szczecina ma co najmniej półroczne opóźnienie.Michał Przepiera informował, czego w najbliższym czasie mogą się spodziewać kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. - Od Giedroycia do dworca Niebuszewo - otwarcie i puszczenie tramwajów w okresie wakacyjnym. Do wakacji otwarcie placu Rodła i placu Żołnierza. Zostanie nam jeszcze odcinek - ten zamknięty - od Wyzwolenia do ronda Giedroycia. Tutaj najdłużej będą prace trwały.Jak wyjaśniał odpowiedzialny za inwestycje zastępca prezydenta Szczecina, opóźnienie prac wynika z "trudności dotyczących sieci podziemnych i problemów z dostawami materiałów".