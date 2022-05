Nożownik przyznał się do zabicia żony. Grozi mu dożywocie [WIDEO]

Nożownik ze Świnoujścia usłyszał zarzuty, prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 15 przed budynkiem prokuratury. Mężczyzna zadał kilka ciosów nożem swojej żonie - 45-letniej nauczycielce, która miała zeznawać w toczącej się między nimi sprawie. Po tym napastnik sam podciął sobie nadgarstek. Na miejscu zjawiła się policja i pogotowie ratunkowe. Ujęli sprawcę, a kobietę reanimowali, niestety bez sukcesu.Po przesłuchaniu usłyszał zarzut zabójstwa - mówi Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- W toku czynności przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Przesłuchano kilkunastu świadków, przeprowadzono oględziny na miejscu zdarzenia, zabezpieczono narzędzie zbrodni oraz ciało kobiety, celem przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok - mówi Cruz.Wszystko działo się w Dzielnicy Nadmorskiej, między domami wczasowymi. Świadkowie zdarzenia zajściem są wstrząśnięci.- Tylko widziałam, że człowiek leży i oni go tam reanimują. - Jest to dla nas ogromny szok. W biały dzień, prawie pod naszym okiem naszym, doszło do morderstwa. - Mi się nogi uginają, bo to jest horror - mówią mieszkańcy.Prokuratura skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla mężczyzny. Grozi mu nawet dożywocie.