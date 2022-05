Od dziś nie przejedziemy ul. Celną w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zamknięta dla ruchu kierowców została w środę ulica Celna w Szczecinie. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Energetyków do skrzyżowania z Bulwarem Gdańskim.

Przez kilkanaście najbliższych tygodni, kierowców czekają objazdy przez ulicę św. Floriana - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



Dodaje, że tak długie wyłączenie najkrótszego dojazdu do ulicy Heyki spowodowane jest ogromną ilością prac do wykonania w tej części Międzyodrza.



- Wykonawca przede wszystkim musi rozebrać starą infrastrukturę, zrobić prace ziemne, następnie położyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Później oczywiście samą nawierzchnię jezdni, chodniki i krawężniki. Także jest to sporo pracy, ale z tego co widać, tempo robót jest bardzo duże, więc mamy nadzieję, że te utrudnienia nie potrafią zbyt długo i nie będą zbyt uciążliwe - dodaje Zieliński.



Zamknięcie części ulicy Celnej wymusiło także zmianę trasy linii nr 76. W kierunku Nabrzeża Ewa, autobus ten kursuje przez ulicę św. Floriana.