Szukasz pracy? Zajrzyj do Netto Areny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pytają o dodatki i zarobki - w hali Netto Arena w Szczecinie trwają targi pracy.

Wśród ofert są takie, które wymagają wyższego wykształcenia, ale nie tylko. Część firm potrzebuje pracowników, między innymi linii produkcyjnych.- Szukam pracy biurowej w dziale HR. Interesuję się "employer brandingiem", a także rekrutacją - mówi jedna z osób poszukujących pracy.- Przede wszystkim oferujemy stabilny zawód, stabilną pracę. Również dobrze płatną, bowiem osoba, która ukończy szkolenie zawodowe podstawowe, poniżej 26. roku życia jest w naszej formacji w stanie zarobić ponad cztery tysiące złotych - zapewnia sierżant sztabowy Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Szukamy różnych osób, dużo do administracji, do planowania, do zakupów czy do logistyki - zachęca Katarzyna Michalek-Żarska, z firmy Eviosys.Targi pracy w hali Netto Arena potrwają do godziny 17:00. Na miejscu znajdziecie również stoisko Radia Szczecin.