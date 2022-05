300 tysięcy złotych trafi do organizacji pozarządowych w regionie [ZDJĘCIA]

Pieniądze z budżetu państwa przekazał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

300 tysięcy złotych trafi do organizacji pozarządowych w regionie. Pieniądze z budżetu państwa przekazał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

Wsparcie otrzymał między innymi Caritas i Bank Żywności.



- Działania, które państwo podejmujecie, to działania, które bezpośrednio trafiają do człowieka, do każdego z najbardziej potrzebujących. Ale to ma znaczenie, kiedy to wszystko służy człowiekowi - zaznaczył wojewoda Bogucki.



Ponad 40 tysięcy złotych otrzymało Stowarzyszenie DA DU, które zajmuje się pracą na rzecz osób zakażonych wirusem HIV. Jak mówi Justyna Bągorska, przewodnicząca stowarzyszenia, pieniądze bardzo się przydadzą, bo do Szczecina dotarło wiele osób z Ukrainy, które testują się w punkcie stowarzyszenia, a także wiele osób zakażonych.



- Tylko w poprzednim tygodniu po pomoc zgłosiło się do nas 10 zakażonych osób z Ukrainy. A będzie ich więcej. Mamy już 70 osób objętych pomocą i więc myślę, ze na to warto zwrócić uwagę, bo to będą fakty. I to się dzieje - dodała Justyna Bągorska.



W sumie wsparcie trafi do 11 organizacji pozarządowych.