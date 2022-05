Szczecin chce zbadać możliwość uruchomienia ciepłowni geotermalnej

Fot. pixabay.com / mrsimit

Otwór badawczy za 15 milionów złotych - Szczecin będzie aplikował o pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, aby zbadać możliwość uruchomienia w mieście ciepłowni opartej o źródła geotermalne.

Pierwszy krok to odwiert na głębokość do dwóch kilometrów, planowany przy ulicy Dąbskiej na Osiedlu Majowym w Szczecinie - mówił radnym komisji gospodarki komunalnej Jarosław Wagner z firmy, która przygotowała dokumentację dla miasta.



- Rejon Szczecina jest naprawdę perspektywiczny pod względem wykorzystania tej energii geotermalnej. Tak wstępnie szacunkowo, na podstawie potencjału, który musi zostać zweryfikowany konkretnymi badaniami, określono, że w przypadku wykorzystania pomp ciepła, możliwe jest uzyskanie około 10 megawatów mocy cieplnej - mówi Wagner.



Potrzebny byłby także drugi odwiert, za kolejne około 15 milionów złotych. Miasto złoży wniosek, aby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w pełni zrefundował te wydatki.



Koszt elektrociepłowni na wody termalne to granice 60-70 milionów złotych - połowę tej kwoty można by odzyskać, a na połowę dostać pożyczkę w ramach innego rządowego programu - Polska Geoterima Plus.