Opozycja razem w wyborach? Politolog komentuje

Trudno wyobrazić sobie koalicję opozycyjną, bo brak tam programowego spoiwa - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" politolog Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jedyne co łączy PO, Lewicę, PSL i Polskę 2050 to chęć przejęcia władzy - uważa profesor Maciej Drzonek. Jedna lista ma stworzyć efekt psychologiczny dla wyborców - większość się jednoczy. Z tym, że to nie daje gwarancji wygranej - tłumaczył Drzonek. - Działacze typu Donald Tusk i ci, którzy przekonują do tego, chcą wytworzyć mechanizm samospełniającej się przepowiedni. Za jakiś czas będą próbowali pozyskać poparcie społeczne do tej jednej listy i potem wykorzystywać ten argument, że większość Polaków chce wspólnej listy.Jak uważa Drzonek, w praktyce jedna lista wyborcza opłaci się jedynie kilku liderom małych partii, które samodzielnie nie dostałyby się do parlamentu.