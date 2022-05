Bank zebrał ponad pół tysiąca litrów mleka

Prawie 650 litrów mleka kobiecego trafiło do banku w Szczecinie. Tyle udało się uzbierać przez cztery lata. Bank Mleka Kobiecego działa w szpitalu na Pomorzanach.

19 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego. Z bankiem współpracowało do tej pory 70 dawczyń. To panie, które zdecydowały się swoim mlekiem podzielić z innymi potrzebującymi mamami, które same nie mogą wykarmić swoich dzieci. Zdecydowała się na to między innymi pani Ania. - Nie chciałam wylewać do zlewu, żeby się komuś przydało. Na początku bałam się, że będą miała za mało mleka, ale okazało się, że mam za dużo.Bank Mleka Kobiecego w szpitalu na Pomorzanach otwarto w 2018 roku. Z mleka bezpłatnie mogą korzystać niemowlęta, które z różnych powodów nie mogą być karmione mlekiem swojej mamy.