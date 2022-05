Badka: nie jestem fanem tłumaczenia się ze słów Janusza Korwin-Mikkego

Marcin Bedka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie popiera słów lidera swojej partii, ale jej nie opuści. Marcin Bedka z Konfederacji w ten sposób mówi o słowach Janusza Korwin-Mikkego.

Chodzi o wypowiedź sprzed kilku dni: "Więzienia są pełne mężczyzn, którzy w normalnym kraju podbijaliby świat, Afrykę, Azję, podbijali Marsa. Może by zgwałcili jakąś Murzynkę, Marsjanki to by nie zgwałcili, bo ich nie ma."



Bedka zapewniał w "Rozmowach pod krawatem", że nie identyfikuje się z tymi słowami, ale w partii pozostanie, bo jest tam wiele osób z którymi dzieli poglądy.



- Nie jestem fanem tłumaczenia się ze słów prezesa Janusza Korwin-Mikkego. W partii jest nie tylko on, jest bardzo wiele osób z którymi współpracuje mi się bardzo dobrze. Przekaz, który jest naszym programem, jest mi odpowiadający - mówi Bedka.



Bedka zapewnił, że prywatnie Korwin-Mikke ma zupełnie inny stosunek do kobiet, niż wynika to z jego publicznych wypowiedzi.