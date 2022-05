Miliony na programy dla seniorów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jesień życia też może być piękna i pełna pasji. W tym roku z programu "Senior plus", do 25 gmin i jednego powiatu trafi 2,2 mln złotych, natomiast z programu "Opieka 75+", do 40 gmin trafi kwota dwóch milionów 14 tysięcy złotych.

Program "Senior+" adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz Klubie "Senior+" można spędzić czas wśród przyjaciół i znajomych. Znajdują się w nich pomieszczenia m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Dziennym Domu "Senior+" zapewniony jest także ciepły posiłek. Program "Opieka 75+" został przygotowany z myślą o osobach starszych i samotnych w wieku 75 lat i więcej, którym potrzebna jest opieka.



Umowy z samorządowcami na dofinansowanie w ramach programów podpisali: w Szczecinie wojewoda Zbigniew Bogucki, a w Koszalinie wicewojewoda Tomasz Wójcik. Od 2015 r. na zapewnienie miejsc do aktywnego wypoczynku i integracji oraz profesjonalnych usług opiekuńczych z programów "Senior+" i "Opieka 75+" zachodniopomorskim samorządom przyznano ponad 25,8 mln złotych.