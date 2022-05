Nabór do wojska. Chętni mogą się zgłaszać

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. 21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku - dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.



Punkty promocyjno-informacyjne, gdzie będzie można poznać szczegóły, działać będą w Policach, Choszcznie, Kołobrzegu, Świnoujściu. Natomiast punkty i wojskowe pikniki odbędą się w Stargardzie i Wałczu. Imprezy wystartują o godzinie 11 - mówi rzecznik WSzW w Szczecinie kpt. Piotr Prokop.



- Dodatkowo w ramach mniejszego przedsięwzięcia będzie możliwość zapoznania się ze sprzętem wojskowym, a także porozmawiać z wojskowymi fachowcami, którzy na co dzień realizują służbę np. w jednostkach podległych szczecińskiej 12 Dywizji Zmechanizowanej - mówi kpt. Prokop.



Wojskowe pikniki startują w sobotę o godzinie 11 i potrwają do godziny 18. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także wypełnić wniosek o powołanie. Warto ze sobą zabrać kopię dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie; kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.



Pikniki wojskowe w naszym województwie odbędą się: w Stargardzie na Rynku Staromiejskim i w Wałczu przy ul. Chłodnej na terenie MOSiR-u.