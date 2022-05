Dawcy szpiku poszukiwani

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W Szczecinie po raz kolejny odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

Do tej pory 140 osób osób ze stolicy Pomorza Zachodniego oddało swój szpik chorym. Wśród nich jest Jerzy Szyndel. Jak mówi, zarejestrował się przez przypadek, akurat znalazł się w miejscu, gdzie odbywała się akcja rejestracji.



Później dostał telefon, że ktoś potrzebuje jego szpiku.



- To nie była żadna moja wyjątkowa zasługa. Po prostu przypadkowo znalazłem się w odpowiednim miejscu i czasie, skorzystałem z tej okazji. Wiem tylko tyle, że była to 57-letnia kobieta z Kanady. Po dwóch latach dostałem informację, że przeszczepienie zakończyło się pełnym sukcesem - mówi Jerzy Szyndel.



Kilka lat temu w Szczecinie odbyła się akcja poszukiwania bliźniaka genetycznego dla Ani Gapińskiej. Udało się, dziś jest zdrowa i namawia do rejestracji innych.



- To było zaskoczenie. Znałam dużo osób, które cały czas czekały na tego dawcę i niestety się nie znalazł, nie doczekały tej chwili. No i takie trochę przerażenie: to już ten ostatni krok przede mną, najtrudniejszy. Wszystko było pomieszane, to były wtedy trudne uczucia. Ale na pewno radość, że ten dawca się znalazł - mówi Gapińska.



Akcja odbędzie się 28 maja na Jasnych Błoniach i Atrium Molo.