Radni PiS chcą więcej kwiatów i krzewów w alei Jana Pawła II

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą, aby w alei imienia Papieża Jana Pawła II pojawiło się więcej kwiatów i krzewów. W czwartek pokazali dziennikarzom zdjęcia, na których widać, jak kolorowe mogą być nasadzenia na tej reprezentacyjnej ulicy miasta.

- Przede wszystkim nasadzenia, jak widać precyzyjnie na naszym billboardzie, to przede wszystkim jarzębina niskopienna, sumak niskopienny, berberys, aksamitka i lubelia - mówi Robert Stankiewicz z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. - To sprawia, że praktycznie przez cztery pory roku ta aleja będzie żywa, nasycona kolorami, będzie dobrze korespondować. Chcemy przełamać ten niekorzystny akcent granitu.



Radni nazwali aleję po remoncie granitową pustynią. Nowe nasadzenia to koszt około 20 tysięcy złotych na długości 100 metrów - mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Ussarz. - Licząc, że cała inwestycja kosztowała 24 mln złotych, która można powiedzieć, że poszła w betonozę, to jest bardzo niewielki koszt.



Po modernizacji alei Jana Pawła II posadzono krzewy liściaste i róże.