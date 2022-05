Ekonomista studzi oczekiwania na niższy stopień inflacji

Nawet po spadku inflacji, ceny jeszcze przez dłuższy czas pozostaną na wyższym poziomie.

Ekonomista studzi gorączkowe oczekiwanie na niższy stopień inflacji. Profesor Jarosław Korpysa wyjaśnia, że nawet, kiedy jej poziom spadnie - minie jeszcze dużo czasu, zanim ceny wrócą do poprzednich poziomów, jeśli to w ogóle się stanie.- Jak będzie spadała inflacja, to nie odczujemy podwyżek, ale nie odczujemy też jakichś wielkich obniżek, ponieważ trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby nagle pracownicy powiedzieli "spada inflacja, więc proszę obniżcie nam wynagrodzenia". Czy też dla dostawców: "spada inflacja, więc za nasze produkty czy półfabrykaty będzie mniejsza cena". Na pewno nie - powiedział Korpysa.Więcej informacji na ten temat w audycji "Rozmawiamy o pieniądzach" ok. 14.40 na antenie, a także w zakładce z nazwą programu