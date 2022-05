Pracownik Polskiej Spółki Gazownictwa zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby podejrzane o przyjęcie korzyści majątkowych w wysokości 160 tysięcy złotych. Chodzi o pracownika Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Gorzowie oraz przedsiębiorcę.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie - mówi Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.



- Zatrzymany to były kierownik działu inwestycji i remontów oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, a także mazowiecki przedsiębiorca. Pierwszy jest podejrzany o przyjęcie co najmniej 160 tysięcy złotych korzyści majątkowych, w zamian za niedopuszczalne preferowanie konkretnych kontrahentów w toku prowadzonych postępowań przetargowych - mówi Żaryn.



Jak mówi Stanisław Żaryn, były kierownik przyjmował korzyści majątkowe w formie ukrytej.



- To były zapłaty za fikcyjne usługi doradcze, świadczone rzekomo na rzecz osób korumpujących tego urzędnika. Cały materiał dowodowy zgromadzony przez CBA pokazuje, że sprawa jest poważna i będzie kontynuowana - mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.



Decyzją sądu przedsiębiorca najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Natomiast wobec drugiego z zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.