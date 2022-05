Senat przeciw noweli ws. terminalu LNG. "Nie będzie miało to żadnego skutku"

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. polskielng.pl

Senat, na czele z Platformą Obywatelską, uderzył w polskie bezpieczeństwo - tak o odrzuceniu przez Izbę Wyższą noweli o terminalu LNG w Świnoujściu mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Celem ustawy jest wprowadzenie ułatwień formalnych dla przeprowadzenia inwestycji w gazoporcie. Przypomnijmy, trwa tam rozbudowa infrastruktury, dzięki której moce przerobowe terminalu zwiększą możliwość przyjęcia gazu z 5 do 7,5 mld m3 rocznie.



To co zrobił Senat, jest zaskoczeniem, bo wcześniej dwie komisje, gdzie jest większość posłów opozycji, poparła zmiany - mówi wiceminister Marek Gróbarczyk.



- Tu pragnę wszystkich zapewnić, że nie będzie miało to żadnego skutku, bo Sejm za tydzień po prostu odrzuci ten wniosek Senatu. Jeszcze raz pokazują niestety, jaką niechlubną kartę zapisuje Platforma Obywatelska zarządzając Senatem - mówi Gróbarczyk.



Odrzucenie nowelizacji skutkuje powrotem ustawy do Izby Wyższej. Natomiast po ponownym przyjęciu prawa przez Sejm, ustawa trafia na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.