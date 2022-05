Alkohol znów legalny na bulwarach. "Musi być takie miejsce dla młodzieży"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest to pierwszy raz od czasu pandemii, kiedy mieszkańcy mogą spożywać alkohol po prawej stronie Odry - na odcinku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej. Zgoda dotyczy tylko trunków niskoprocentowych.

Można miło spędzić czas ze znajomymi. To dobry pomysł, ale z umiarem - mówili mieszkańcy.



- Musi być takie miejsce dla młodzieży, dla ludzi, którzy chcą na zewnątrz spędzić sobie trochę czasu. Wydzielone miejsce zawsze jest łatwiej skontrolować. Myślę, że to dla obopólnej korzyści. - Nie jestem za piciem alkoholu. Teraz jestem mamą, więc takie czasy dla mnie się skończyły. Jeżeli będzie pity z głową, to czemu by nie. - Bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni z tego faktu. Mamy gdzie pić i nikt się nas nie czepia. Tym bardziej, że byliśmy ostatnio na wycieczce w Hamburgu i tam w całym mieście można pić. - Jak dla młodzieży, to jest normalne. Musi to być gdzieś legalne, żeby się nie chowali od wszystkich. - To jest ok. W poprzednich latach to było i nikomu nie przeszkadzało. Parę razy miałem okazję obserwować młodzież, ekscesów nie widziałem, także niech wypiją po piwie - mówią szczecinianie.



W czwartek o godz 18.00 na szczecińskiej Łasztowni startują koncerty w ramach Juwenaliów 2022. Wieczorem na scenie zagrają m.in. Enej, Lady Pank i Mery Spolsky.