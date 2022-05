"Nauki farmaceutyczne w PUM-ie stoją na najwyższym poziomie w Polsce" [ZDJĘCIA]

Farmacja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na najwyższym poziomie w Polsce - i już w nowym budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki, zbudowanym dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rozwój szkolnictwa medycznego według zapewnień jest jednym z priorytetów rządu.

W czwartek w Szczecinie szef resortu edukacji profesor Przemysław Czarnek informował władze uczelni o bardzo dobrym wyniku oceny naukowego dorobku nowego wydziału PUM-u.- Te wstępne wyniki ewaluacji wskazują na to, że rzeczywiście nauki farmaceutyczne w Szczecinie, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, chociaż nowość, to jednak stoją na najwyższym poziomie w Polsce. Otrzymały najwyższą kategorię. Pozostałe dyscypliny nauki medycznej, nauki o zdrowiu, utrzymały swoje dotychczasowe, bardzo wysokie standardy. Utrzymały wszystkie uprawnienia jakie posiadały - mówił Czarnek.Rektor PUM-u profesor Bogusław Machaliński podkreślał, że współpracują z ministerstwem w sprawie kolejnych inwestycji i cieszą się z nowego budynku.- Dzisiaj nasi studenci farmacji mają komfortowe warunki do studiowania, a nasi naukowcy, do pracy naukowo-badawczej - mówił Machaliński.To efekt polityki zrównoważonego rozwoju - zwracał uwagę zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki.- Wiele lat na to czekaliśmy, wiele lat czekaliśmy na różne inne inwestycje i wreszcie w tym czasie, po 2015 roku, możemy się cieszyć, że w ramach Zrównoważonego Rozwoju także tutaj w Szczecinie powstają wielkie rzeczy - mówił Bogucki.Nowe Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki kosztowało 49 milionów złotych, z czego 37 mln zł pochodziło z dotacji MEN.