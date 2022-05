Nieprawidłowości przy wyborach do PE. Prokuratura stawia zarzuty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przekazywali osobom nieuprawnionym wyniki głosowania przed upływem ciszy wyborczej, informacje o frekwencji, dane osób uprawnionych do głosowania, a także tych, które zagłosowały - odpowiedzą za to przed sądem.

Prokuratura w Szczecinie skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.



Do zdarzenia doszło w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Podejrzane są cztery osoby.



Trzy z nich w czasie wyborów pełniły funkcję członków oraz przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Szczecina i Gorzowa Wlkp.



Usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień.



Czwartemu podejrzanemu przedstawiono zarzut podżegania jednej z wiceprzewodniczących obwodowej komisji wyborczej do tego, by przekazywała informacje dotyczące wyniku głosowania. W czasie wyborów był on zaangażowany w działalność jednego z komitetów wyborczych, a w chwili ogłaszania prognozowanych wyników wyborów przebywał w restauracji przy ul. Ogińskiego w Szczecinie, w której sztab jednego z komitetów wyborczych zorganizował tzw. wieczór wyborczy.



Według ustaleń Radia Szczecin i medialnych relacji - wieczór wyborczy w tym miejscu zorganizowała Koalicja Europejska.



Jedna podejrzana usłyszała zarzut podrobienia podpisu na dokumencie.



Za przekroczenia uprawnień grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a za przestępstwo podrobienia podpisu na dokumencie do 5 lat pozbawienia wolności.