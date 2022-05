Mówimy po polsku. Kurs dla Ukraińców

W przyszłym tygodniu ruszają bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających w Szczecinie.

Zajęcia będą odbywały się w budynku Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b, dwa razy w tygodniu, po 2 godziny, w dwóch terminach do wyboru: we wtorki i czwartki lub środy i piątki, od godz. 18.







Kurs rozpocznie się 24 maja i będzie obejmował 15 spotkań. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo pod adresem: kursy.jezykowe@usz.edu.pl .