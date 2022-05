Strażacy popłynęli do niego łódką, na której pokład zabrali pracownika "Dzikiej Ostoi". źródło: https://www.facebook.com/ospdobrzany998 źródło: https://www.facebook.com/ospdobrzany998

To druhowie z OSP Dobrzany; otrzymali oni zgłoszenie, że na jeziorze Starzyca w Chociwlu znajduje się chory ptak. Nie mógł sam pływać ani latać.

Strażacy popłynęli do niego łódką, na której pokład zabrali pracownika "Dzikiej Ostoi". Razem złapali łabędzia i zabrali go na brzeg.



Trafił on do ośrodka, gdzie będzie leczony.