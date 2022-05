Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Łączy posługę z rajdami motocyklowymi - ksiądz Marian Augustyn gościł w audycji "Radio Szczecin na Dzień Dobry".

W ubiegły weekend razem z BFK Rally Team zajął on drugie miejsce w kolejnym rajdzie z cyklu Baja Poland w Bornem Sulinowie.



Na naszej antenie ksiądz Augustyn opowiadał o tym, skąd wyjątkowa pasja do sportów motorowych.



- To rodzinna pasja; mój najstarszy brat jest byłym mistrzem świata w rajdach enduro. Jestem tym zaszczepiony od małego dziecka - przyznał ksiądz Marian.



Kolejna szansa na medale już 3 i 4 czerwca. Wówczas szczeciński zespół BFK Rally Team wystartuje w kolejnym rajdzie z cyklu Baja - w Czarnem.